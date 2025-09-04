Что известно о нынешних трансферах?

В этом году во время летнего трансферного окна было потрачено 9,76 миллиардов долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на FIFA.

Читайте также Удастся получить минимум: сколько сегодня стоит лом серебра

Обратите внимание! Количество международных трансферов также достигло рекордного значения – 12 тысяч.

Англия укрепила свои позиции как ведущий мировой инвестор в таланты, выделив более 3 миллиардов долларов на трансферные выплаты в мужском футболе, что является самой высокой суммой, которую когда-либо тратила одна ассоциация,

– говорится в сообщении FIFA.

По количеству входящих трансферов лидерами стали:

Англия;

Бразилия;

Португалия.

Что нужно знать о нынешних летних трансферах:

средняя трансферная плата в этот период колебалась в диапазоне от 3,8 до 4 миллионов долларов;

самым популярным трансфером стал переход на правах свободного агента, таких осуществлено более 6 тысяч;

полноценных межклубных трансферов было осуществлено 2,6 тысячи, а количество аренд достигло – 1,2 тысячи.

Что происходило на украинском рынке трансферов?

Летом на украинском рынке было осуществлено 69 входящих международных трансферов, на сумму – 49 миллионов долларов. Это на 11% больше чем в 2024 году.

Сколько произошло исходящих трансферов? Исходящих трансферов в целом произошло 65, на сумму – 51,3 миллиона долларов. Это количество выросло на 30% по сравнению с прошлым годом.

Какие самые большие выходные трансферы состоялись в украинских командах:

"Шахтер" – был продан в "Benfica" Георгий Судаков за 27 миллионов евро и плюс 25% от следующего трансфера или же 15% + 6 миллионов евро (выбор варианта за португальцами);

"Динамо" – было продано Владислава Ваната в "Girona" за 15+2 миллиона евро.

Важные новости относительно трансферов в украинском футболе