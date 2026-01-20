Погрози Трампа вдарили по фондовим ринкам: що відбувається зараз

Ще в понеділок світові фондові ринки просіли. Своєю чергою долар дещо ослаб, відносно низки інших валют. Зокрема, єни та швейцарського франка.

Що відбувається на фондових ринках зараз?

Ситуація загострилась на фоні заяв Трампа про намір "поглинути" Гренландію, повідомляє Reuters.

Також рекордно зросла вартість золота та срібла. Зокрема, сьогодні були встановлені такі ціни:

золото сягнуло – 4 721,91 долара за унцію;

срібло – 94,72 долара за унцію, повідомляє Reuters.

Важливо! В результаті заяв Трампа, дещо впала ціна нафти.

У понеділок ринки акцій США закриті у зв'язку з Днем Мартіна Лютера Кінга-молодшого, хоча ф'ючерси на S&P 500 та Nasdaq впали більш ніж на 1,2%. У Європі індекс STOXX 600 впав на 1,2%. Індекси блакитних фішок у Франкфурті (GDAXI), Париж (FCHI), Лондон (FTSE), знизилися від 0,4% і до 1,7%,

– наголошує видання.

Інші індекси змінились так:

японський Nikkei впав на – 0,7%;

найширший індекс MSCI для акцій Азійсько-Тихоокеанського регіону (без Японії) не зазнав відчутних змін.

Очевидно, що фінансові ринки реагують на нові тарифні погрози. Дуже ймовірно, що Білий дім системно використовуватиме загрозу тарифів – навіть коли угоди вже були укладені,

– вказав головний економіст Forvis Mazars Джордж Лагаріас.

Які заяви, що вплинули на фондовий ринок, зробив Трамп?