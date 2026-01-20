Угрозы Трампа ударили по фондовым рынкам: что происходит сейчас

Еще в понедельник мировые фондовые рынки просели. В свою очередь доллар несколько ослаб, относительно ряда других валют. В частности, иены и швейцарского франка.

Что происходит на фондовых рынках сейчас?

Ситуация обострилась на фоне заявлений Трампа о намерении "поглотить" Гренландию, сообщает Reuters.

Также рекордно выросла стоимость золота и серебра. В частности, сегодня были установлены такие цены:

золото достигло – 4 721,91 доллара за унцию;

серебро – 94,72 доллара за унцию, сообщает Reuters.

Важно! В результате заявлений Трампа, несколько упала цена нефти.

В понедельник рынки акций США закрыты в связи с Днем Мартина Лютера Кинга-младшего, хотя фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq упали более чем на 1,2%. В Европе индекс STOXX 600 упал на 1,2%. Индексы голубых фишек во Франкфурте (GDAXI), Париж (FCHI), Лондон (FTSE), снизились от 0,4% и до 1,7%,

– отмечает издание.

Другие индексы изменились так:

японский Nikkei упал на – 0,7%;

широкий индекс MSCI для акций Азиатско-Тихоокеанского региона (без Японии) не претерпел ощутимых изменений.

Очевидно, что финансовые рынки реагируют на новые тарифные угрозы. Очень вероятно, что Белый дом системно будет использовать угрозу тарифов – даже когда соглашения уже были заключены,

– указал главный экономист Forvis Mazars Джордж Лагариас.

Какие заявления, повлиявшие на фондовый рынок, сделал Трамп?