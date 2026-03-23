Яка ситуація на нафтовому ринку зараз?
Бірол вказав, що наразі ситуація серйозніша ніж була під час попередніх нафтових криз, повідомляє The Guardian.
Зверніть увагу! Йдеться про нафтові кризи 1973 та 1979 років.
Під час кожної (нафтової – 24 Канал) кризи, світ втрачав близько 5 мільйонів барелів на день, а разом – 10 мільйонів барелів на день. А після цього, як ми всі знаємо, у світі виникли серйозні економічні проблеми. А сьогодні ми втратили 11 мільйонів барелів – тобто більше, ніж два великі нафтові шоки разом узяті.
До того ж Бірол вказав, що наразі ситуація серйозніша ніж попередня газова криза. Нагадаємо, її спричинило повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
Після вторгнення Росії в Україну, газові ринки, особливо в Європі, втратили близько 75 мільярдів метрів кубічних. А наразі, в результаті цієї кризи, ми втратили близько 140 мільярдів метрів кубічних. Тож ситуація така, якщо розглядати цю кризу в її нинішньому вигляді, це дві нафтові кризи та один газовий крах разом узяті,
– каже Бірол.
Зауважимо, що раніше в інтерв'ю Financial Times Фатіх Бірол зауважив, що наразі громадськість ще не розуміє реальних наслідків ситуації на Близькому Сході. Адже теперішня ситуація є "найбільшою загрозою глобальній енергетичній безпеці в історії".
Що відомо про ситуацію на Близькому Сході зараз?
На Близькому Сході ситуація надзвичайно напружена. Сторони продовжують погрожувати одне одному. Зокрема, Іран каже, що готовий атакувати країни Перської затоки, якщо США обстрілюватимуть іранські береги.
Така заява Тегерану прозвучала на тлі імовірності захоплення острова Харг американськими силами Нагадаємо, таким чином США хочуть розблокувати Ормузьку протоку.