Санкції проти Росії

Президент США Дональд Трамп на цьому тижні може ввести нові санкції проти Росії. Це пов'язано з тим, що розчарування Трампа зростає на тлі провальних переговорів та масштабних обстрілів по Україні, пише 24 Канал з посиланням на WSJ.

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У ніч на понеділок, 26 травня, Росія випустила по Україні понад 350 дронів та 9 крилатих ракет. Це була найбільша атака по Україні з початку повномасштабного вторгнення. Цю атаку прокоментував Дональд Трампа, назвавши Путіна "божевільним".

Додають, що Трамп вірив у можливість проведення успішних переговорів з Володимиром Путіним. Нові санкційні обмеження як інструмент тиску Путіна. Зокрема, так Трамп прагне змусити главу Кремля піти на поступки й погодитися на припинення вогню протягом 30 днів, яке підтримує Україна.

Наразі не відомо, на які саме санкції проти Росії йдеться. Водночас додають, що нові санкційні обмеження, найімовірніше, не будуть стосуватися банківського сектора. Зі слів осіб, які обізнані в ситуації, у Трампа обговорюють "інші варіанти, як чинити тиск" на Володимира Путіна.

Нагадаємо, що на минулому тижні стало відомо, що у США сумніваються у необхідності зниження цінової стелі на російську нафту країнам G7. Американці підмітили, що ціни на нафту уже впали, що нібито й так шкодить російській економіці.