Що відомо про нові нафтові домовленості

Російська державна нафтогазова компанія "Зарубежнефть" та в'єтнамська Petrovietnam підписали рамкову угоду щодо створення стратегічного резерву нафти у В'єтнамі, пише Reuters. Цікаво, що ініціатива нібито надійшла саме зі сторони країни-агресорки.

Щоправда, наразі чиновники не розкривають ані термінів реалізації проєкту, ані можливих обсягів майбутніх запасів. Фінансові умови домовленості також залишаються невідомими.

До слова, енергетика вже тривалий час залишається одним із ключових напрямів відносин Москви та Ханоя. Ще у березні прем'єр-міністр Фам Мінь Чінь закликав росіян збільшити інвестиції та забезпечити довгострокові постачання нафти.

Ще одним напрямом співпраці нібито може стати транзит енергоресурсів через територію В'єтнаму до сусідніх країн.

Наші компанії зацікавлені в налагодженні транзитних постачань енергоресурсів через в'єтнамську територію до сусідніх держав. До слова, і вони, ці сусідні держави, також звертаються до нас із проханням організувати цю роботу разом із нашими в'єтнамськими друзями,

– заявив Путін.

Нагадаємо, Кремль намагається посилювати свої позиції на нафтовому ринку й через інших партнерів в Азії. Зокрема, посол в Індії Денис Аліпов заявив, що Москва готова постачати країні стільки "чорного золота", скільки необхідно для задоволення її енергетичних потреб. А оскільки подальшим закупівлям російської сировини загрожують санкції, Москва переконує, що світовий ринок не зможе обійтися без її ресурсів. "Енергетичний сектор не може собі цього дозволити", – упевнено переконує чиновник.