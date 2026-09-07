Росія виступила проти "тактики тиску"

Насамперед посол Росії в Індії Денис Аліпов заявив, що Москва готова постачати країні стільки "чорного золота", скільки необхідно для задоволення її енергетичних потреб, пише Bloomberg. Водночас чиновник засудив плани посилити санкції проти російського експорту, назвавши їх "тактикою тиску".

На жаль, ті, хто запроваджує санкції та мита, замість чесної співпраці обрали тактику тиску. Через це вони не можуть запропонувати Індії вигідніші умови постачання, аніж ми,

– сказав посол Аліпов.

На його думку, Індія вже продемонструвала здатність відстоювати власну позицію та національні інтереси, зберігаючи зв'язки з традиційними партнерами, як-от Росією.

Такі слова пролунали після зустрічі Володимира Путіна та прем'єр-міністра Нарендри Моді минулого тижня на саміті Шанхайської організації співробітництва у Бішкеку, а вже цими вихідними лідери мають зустрітися знову – на саміті БРІКС в Індії.



Росія є головним постачальником сирої нафти до Індії / Інфографіка Bloomberg, дані Kpler

До слова, Аліпов також попередив про можливі перебої на світовому ринку в разі відмови від російської нафти, пославшись на війну США та Ірану й проблеми з Ормузькою протокою. "Світ не впорається, якщо російську нафту виключать. Енергетичний сектор не може собі цього дозволити", – залякав посол.

Які санкції планують ввести США

Йдеться про законопроєкт, автором якого був покійний сенатор і послідовний прихильник України Ліндсі Грем. Документ надасть Дональду Трампу право запроваджувати 100% мита проти:

п'яти найбільших покупців російської нафти й газу (провідними імпортерами нафтопродуктів залишаються Китай, Індія та Туреччина);

а також п'яти країн, які найбільше допомагають країні-агресорці обходити енергетичні санкції.

Щоправда, після схвалення Сенатом законопроєкт "застряг" у Палаті представників, де стикається з дедалі більшим спротивом. Ймовірно, що розгляд не зрушить із місця щонайменше до проміжних виборів у листопаді – через побоювання щодо розширення тарифних повноважень Трампа та можливого подорожчання нафти.