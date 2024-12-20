Дональд Трамп пригрозив ЄС через нафту та газ

Дональд Трамп, який переміг на президентських виборах у США, заявив, що Європейський Союз має купувати більше американських енергоресурсів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Yahoo!Finance.

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Йдеться про купівлю нафти та газу. Трамп додав, що ЄС має компенсувати "величезний дефіцит шляхом з США великомасштабної закупівлі" сировини. За його словами, якщо Євросоюз цього не зробить, то йому потрібно готуватися до митних тарифів.

Нагадаємо, що США – це найбільший виробник нафти у світі. Водночас американці також є лідерами за обсягами експорту скрапленого природного газу (СПГ). Цікаво, що ЄС та В'єтнамом, які активно купують скраплений газ, уже обговорювали опцію збільшення обсягів імпорту палива зі США. Одна з причин – це прагнення стримати загрозу мит з боку США.

До теми! Чиновники з ЄС готуються до так званого "торгового наступу" з моменту перемоги Дональда Трампа на виборах у листопаді 2024 року.

Водночас в ЄС заявили, що вони готові до змін, які може запровадити адміністрація Дональда Трампа. Про це розповіла очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок після зустрічі G7 в Італії. Вона також додала, що відповіддю ЄС на потенційну політику Трампа "Америка насамперед" у секторах клімату та торгівлі буде "Європа єдина".