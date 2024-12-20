Дональд Трамп пригрозил ЕС из-за нефти и газа

Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, заявил, что Европейский Союз должен покупать больше американских энергоресурсов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Yahoo!Finance.

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Речь идет о покупке нефти и газа. Трамп добавил, что ЕС должен компенсировать "огромный дефицит путем с США крупномасштабной закупки" сырья. По его словам, если Евросоюз этого не сделает, то ему нужно готовиться к таможенным тарифам.

Напомним, что США – это крупнейший производитель нефти в мире. В то же время американцы также являются лидерами по объемам экспорта сжиженного природного газа (СПГ). Интересно, что ЕС и Вьетнамом, которые активно покупают сжиженный газ, уже обсуждали опцию увеличения объемов импорта топлива из США. Одна из причин – это стремление сдержать угрозу пошлин со стороны США.

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В то же время в ЕС заявили, что они готовы к изменениям, которые может ввести администрация Дональда Трампа. Об этом рассказала руководительница Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок после встречи G7 в Италии. Она также добавила, что ответом ЕС на потенциальную политику Трампа "Америка прежде всего" в секторах климата и торговли будет "Европа единая".