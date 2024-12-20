Ситуація на ринку валют

У п'ятницю, 20 грудня, долар завершує тиждень з сильними позиціями. При цьому наразі валюта демонструє від'ємну динаміку на ринку. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Йдеться про те, що долар подорожчав до максимуму за два роки (108,53) на фоні яструбиного прогнозу щодо процентної ставки в США. Нагадаємо, що Федеральна резервна система США заявила про сповільнення темпів .зниження процентних ставок у 2025 році.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 108,54;

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом США

Індекс долара США наразі коливається на рівні 108,18, впавши на 0,20% на сьогоднішних торгах. Діапазон коливання за день становить від 108,17 до 108,54, за даними Markets Watch.

За останні 5 днів долар зріс в ціні на 1,10%. Водночас з початку року американська валюта подорожчала на 6,76%.