Облігації України обвалилися до нового мінімуму

Президент США Дональд Трамп розкритикував Володимира Путіна через питання щодо України. Зокрема, американський політик заявив, що готовий запровадити додаткові мита на російську нафту. З іншого боку заяви Трампа свідчать, що не сподівання на швидке укладення угоди про припинення вогню в Україні були марні, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Ринок облігацій уже відреагував на зміну риторики Трампа. У результаті доларові облігації України впали до найнижчого рівня за останні чотири місяці. Ціна облігацій з погашенням у 2034 році впала приблизно на 2 центи до рівня нижче 53 центів за долар.

У березні борг торгувався на рівні у понад 61 цент, адже на ринку сподівалися, що Дональд Трамп зможе посприяти швидкому завершенню війни в Україні. Нагадаємо, що події, пов'язані з Трампом, неодноразово впливали на вартість українських цінних паперів:

Українські облігації зросли в ціні після перемоги Трампа на виборах у 2024 році.

Сварка Трампа та Зеленського в Білому домі спровокувала обвал єврооблігацій України. Тоді цінні папери просіли в ціні до мінімуму за місяць.

Після пікового рівня, якого облігації досягнули в лютому, цінні папери змінили динаміку на ринку. Річ у тому, що інвестори сумніваються в тому, яку мирну угоду отримає Україна.