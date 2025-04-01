Облигации Украины обвалились до нового минимума

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Владимира Путина из-за вопроса по Украине. В частности, американский политик заявил, что готов ввести дополнительные пошлины на российскую нефть. С другой стороны заявления Трампа свидетельствуют, что не надежды на скорое заключение соглашения о прекращении огня в Украине были напрасны, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Рынок облигаций уже отреагировал на изменение риторики Трампа. В результате долларовые облигации Украины упали до самого низкого уровня за последние четыре месяца. Цена облигаций с погашением в 2034 году упала примерно на 2 цента до уровня ниже 53 центов за доллар.

В марте долг торговался на уровне более 61 цента, ведь на рынке надеялись, что Дональд Трамп сможет поспособствовать скорейшему завершению войны в Украине. Напомним, что события, связанные с Трампом, неоднократно влияли на стоимость украинских ценных бумаг:

Украинские облигации выросли в цене после победы Трампа на выборах в 2024 году.

Ссора Трампа и Зеленского в Белом доме спровоцировала обвал еврооблигаций Украины. Тогда ценные бумаги просели в цене до минимума за месяц.

После пикового уровня, которого облигации достигли в феврале, ценные бумаги изменили динамику на рынке. Дело в том, что инвесторы сомневаются в том, какое мирное соглашение получит Украина.