Сварка Трампа з Зеленським спровокувала обвал єврооблігацій України

Єврооблігації України зафіксували різкий обвал після суперечки між президентами Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським, пише 24 Канал з посиланням на Reuters. Це не вперше, коли риторика американського президента впливає на українські цінні папери.

Варте уваги Період "аномальної сили" закінчився: курс долара в Росії зробив стрімкий стрибок

Після сварки Трампа з Зеленським найбільше впали в ціні єврооблігації з погашенням у 2035 році. Вартість цінних паперів впала на 3,6 цента до 61,7 цента за долар. Ба більше, ціна єврооблігацій просіла до мінімуму за останній місяць.

Тоді як ВВП-варанти подешевшали на понад 2 центи до трохи більше ніж 80 центів. У Reuters додали, що в останні тижні динаміка українського боргу більша схожа на американські гірки.

Що таке єврооблігації Це державні облігації, що розміщуються на закордонних біржах у доларах та євро. Придбати євробонди можна через банки або інвестиційні компанії.

Попередній обвал євроблігацій України через Трампа

Нагадаємо, що у середині лютого Дональд Трамп назвав Зеленського "диктатором", а також почав зближуватися з Росією. Зокрема, можна згадати про переговори між США та Росією щодо припинення війни в Україні. Проте до цього процесу не залучили ні офіційний Київ, ні Євросоюз.

Після цього українські облігації також зафіксували різкий спад. Проте за минулий тиждень цінні папери зуміли відіграти частину втрати на ринку, оскільки тоді були сподівання на те, що США та Україна підпишуть угоду про корисні копалини.