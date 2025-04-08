Трамп нищить власний капітал: скільки мільйонів втратив президент США

Чинний президент США Дональд Трамп провадить митну політику, яка шкодить світовим фінансивим ринкам. Це стосується й фондового ринку США, де торгуються акції компанії Трампа.

Статки Дональда Трампа зменшилася на мільйони доларів

Статки президента США Дональда Трампа зосереджені у декількох секторах. І в усіх галузях він втрачає гроші, пише 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Фондовий ринок США обвалився через мита, які запровадив Дональд Трамп на весь імпорт, що надходить в країну. Одна з компаній Трампа є публічною. Це означає, що її акції торгуються на біржі. Йдеться про компанію Trump Media and Technology Group, цінні папери якої впали на 8% за три дні. Частка Трампа скоротилася з 2,2 мільярда до 2 мільярдів.

До теми! Падає в ціні також нерухомість Трампа. Йдеться як про комерційні об'єкти, які подешевшали на 90 мільйонів доларів, так і житлові. Вартість останніх об'єктів нерухомості зменшилася на 20 мільйонів доларів через загальне просідання ринку.

Через гольф-клуби Трамп втратив ще 70 мільйонів доларів. Криптоактиви президента США також постраждали і ймовірно скоротилися на 32 мільйони доларів. Загалом втрати Трампа оцінили в 500 мільйонів доларів. Його капітал наразі становить 4,2 мільярда доларів США. Нагадаємо, що після перемоги на виборах у 2024 році статки Трампа оцінювали в 6 мільярдів доларів.