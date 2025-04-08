Що відбувається з доларом США

У вівторок, 8 квітня, долар США знову повернувся до знецінення на ринку. Американська валюта нівелювала зростання, яке зафіксували днем раніше, пише 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

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На ринок продовжує впливати невизначеність, яку охопила фінансові ринки. Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що не планує ставити на паузу масштабні тарифи на імпорт, які він запровадив 2 квітня. Проте він додав, що готовий до переговорів з торговими партнерами США. Водночас глава Білого дому пригрозив новими мита Китаю, що лише ускладнило ситуацію.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Скільки коштує долар США на сьогодні

Індекс долара США торгується на рівні 103,03. Цей індикатор втратив 0,22% під час торгів, інформує MarketWatch. Протягом дня індекс долара коливається в діапазоні від 102,78 до 103,44.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців: