Трамп уничтожает собственный капитал: сколько миллионов потерял президент США

Действующий президент США Дональд Трамп проводит таможенную политику, которая вредит мировым финансовым рынкам. Это касается и фондового рынка США, где торгуются акции компании Трампа.

Состояние Дональда Трампа уменьшилось на миллионы долларов

Состояние президента США Дональда Трампа сосредоточено в нескольких секторах. И во всех отраслях он теряет деньги, пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Фондовый рынок США обвалился из-за пошлин, которые ввел Дональд Трамп на весь импорт, поступающий в страну. Одна из компаний Трампа является публичной. Это означает, что ее акции торгуются на бирже. Речь идет о компании Trump Media and Technology Group, ценные бумаги которой упали на 8% за три дня. Доля Трампа сократилась с 2,2 миллиардов до 2 миллиардов.

К теме! Падает в цене также недвижимость Трампа. Речь идет как о коммерческих объектах, которые подешевели на 90 миллионов долларов, так и жилые. Стоимость последних объектов недвижимости уменьшилась на 20 миллионов долларов из-за общего проседания рынка.

Из-за гольф-клубов Трамп потерял еще 70 миллионов долларов. Криптоактивы президента США также пострадали и вероятно сократились на 32 миллиона долларов. В общем потери Трампа оценили в 500 миллионов долларов. Его капитал сейчас составляет 4,2 миллиарда долларов США. Напомним, что после победы на выборах в 2024 году состояние Трампа оценивали в 6 миллиардов долларов.