Скільки заробили друзі Трампа на фондовому ринку США

У середу, 9 квітня Дональд Трамп повідомив, що призупиняє дію тарифів, які він запровадив 2 квітня, на 90 днів. Це спровокувало стрімке зростання на фондовому ринку США, пише 24 Канал.

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Далі – більше! Президент США на зустрічі в Овальному кабінеті відверто вихвалявся фінансовими "успіхами" своїх друзів на фондовому ринку. Зокрема, американський бізнесмен та інвестор Чарльз Шваб заробив на різкому сплеску на фондового ринку 2,5 мільярда доларів, за даними AF Post. Інший чоловік, ім'я якого наразі невідоме, заробив на американській біржі 900 мільйонів доларів.

Незадовго до оголошення рішення про призупинення дії тарифів, Трамп написав у соціальній мережі Social Truth, що настав прекрасний час для купівлі активів на біржі. На тлі новин про паузу для тарифів фондовий ринок США почав стрімко зростати. Ба більше, акції США зафіксували один із найкращих результатів з часів Другої світової війни або майже за 80 років.

Водночас у США виникає все більше питань щодо митної політики Трампа. Зокрема, сенатор США Адам Шифф закликав Конгрес провести розслідування щодо можливого інсайдерського трейдингу, пише Time. Американський чиновник, вважає, що варто перевірити, чи займався Дональд Трамп інсайдерською торгівлею або маніпулюванням фондовим ринком, коли він неочікувано призупинив введення масштабних тарифів.