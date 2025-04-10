Сколько заработали друзья Трампа на фондовом рынке США

В среду, 9 апреля Дональд Трамп сообщил, что приостанавливает действие тарифов, которые он ввел 2 апреля, на 90 дней. Это спровоцировало стремительный рост на фондовом рынке США, пишет 24 Канал.

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Далее – больше! Президент США на встрече в Овальном кабинете откровенно хвастался финансовыми "успехами" своих друзей на фондовом рынке. В частности, американский бизнесмен и инвестор Чарльз Шваб заработал на резком всплеске на фондовом рынке 2,5 миллиарда долларов, по данным AF Post. Другой человек, имя которого пока неизвестно, заработал на американской бирже 900 миллионов долларов.

Незадолго до объявления решения о приостановлении действия тарифов, Трамп написал в социальной сети Social Truth, что настало прекрасное время для покупки активов на бирже. На фоне новостей о паузе для тарифов фондовый рынок США начал стремительно расти. Более того, акции США зафиксировали один из лучших результатов со времен Второй мировой войны или почти за 80 лет.

В то же время в США возникает все больше вопросов относительно таможенной политики Трампа. В частности, сенатор США Адам Шифф призвал Конгресс провести расследование относительно возможного инсайдерского трейдинга, пишет Time. Американский чиновник, считает, что стоит проверить, занимался ли Дональд Трамп инсайдерской торговлей или манипулированием фондовым рынком, когда он неожиданно приостановил введение масштабных тарифов.