Adv

Чому Трамп заговорив про нафтові багатства Венесуели

Під час зустрічі з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом-молодшим у середу, 18 листопада, Дональд Трамп запевнив, що збільшення обсягів доступних США енергоресурсів піде на користь їхнім міжнародним партнерам, передає Bloomberg.

У нас більше енергоресурсів, ніж у будь-якої іншої країни світу. Якщо об'єднати Росію та Саудівську Аравію, ми значно перевершуємо їх обох разом узятих. А якщо ще додати Венесуелу – наше нове надбання…– підкреслив американський лідер.

Щодо статусу південноамериканської держави глава Білого дому висловився категорично: "Це було надбання, подобається комусь чи ні". За словами політика, війна чи "як би це не називалося" тривала лише 48 хвилин – йдеться про січневу операцію, унаслідок якої від влади усунули Ніколаса Мадуро.

Нагадаємо, після цих подій сторони уклали домовленість, завдяки якій Вашингтон отримав контрольний пакет акцій значної частки венесуельського нафтового сектору. Видобутком сировини за прямого сприяння федерального уряду тепер займається компанія Blue Energy Partners, і підприємство планує понад удвічі наростити видобуток "чорного золота" вже за трохи більше ніж два роки.

Цікаво! Трамп також високо оцінив перспективи реалізації великого інфраструктурного проєкту на півночі континенту: спорудження нового магістрального трубопроводу на Алясці, аби експортувати доступні партії енергоресурсів союзникам і дружнім країнам в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Філіппіни нібито могли б долучитися до цієї ініціативи.

До слова, наприкінці жовтня США вже отримали першу партію венесуельської нафти: мільйон барелів сировини доставили до штату Техас безплатно. Тоді Трамп назвав вантаж "подарунком" і пообіцяв, що ціни на бензин і дизель стрімко впадуть.