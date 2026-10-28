Трамп заявив, що США отримали мільйон барелів нафти безплатно

Як США отримали нафту безплатно

До американського штату Техас уже доставили один мільйон барелів "чорного золота" з Венесуели. За словами представника Білого дому, уряд отримав цей обсяг без жодних витрат для американських платників податків і планує продати його нафтопереробним підприємствам Exxon Mobil та Citgo Petroleum, пише Reuters.

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До слова, сировину надала компанія North American Blue Energy Partners у межах угоди, укладеної з Вашингтоном ще в серпні. Спочатку в NABEP заявляли, що домовленість дозволяє США купувати 20% видобутої нафти за собівартістю, тобто без додаткової націнки. Згодом формулювання змінили, наголосивши, що сировину надали безплатно на знак визнання історичного значення співпраці.

Сам Трамп назвав отриманий вантаж "подарунком". У вівторок, 27 жовтня, він відвідав порт, де один із танкерів став тлом для його виступу. Водночас у соцмережі Truth Social американський президент пообіцяв значно масштабніші надходження з Венесуели як результат "надзвичайно успішної військової операції".

Ціни на бензин і дизель незабаром стрімко впадуть – от побачите!– написав він.

Нагадаємо, постачання започаткувало реалізацію угоди, за якою Вашингтон здобув 35-відсоткову частку в материнській структурі NABEP разом із пільговим доступом до видобутих ресурсів. Це стало можливим після січневих подій, коли американські війська захопили та усунули від влади колишнього президента Ніколаса Мадуро.

Генеральний директор компанії Алехандро Бетанкурт заявив, що там налаштовані на масштабний графік транспортування "чорного золота". Керівник підприємства також звернув увагу на логістичну швидкість: судно прибуло до Техасу трохи більше ніж за тиждень, тоді як транспортування із Близького Сходу триває понад місяць.

Прогнози

Яку вигоду хоче отримати Трамп

Доступ до дешевших ресурсів дозволяє Трампу продемонструвати виборцям економічні переваги своєї політики перед проміжними виборами: витрати на пальне є чутливою темою для республіканців на тлі виборчих перегонів, зокрема в Техасі.

Ми святкуємо найбільшу нафтову перемогу в історії. Переможцю належить трофей, чи не так?– заявив президент США.

Окрім того, він висловив захоплення присутнім на заході магнатом Гарольдом Хаммом, назвавши його "найбільшим незалежним нафтовиком у світі". Господар Білого дому також згадав їхню розмову про величезні запаси Венесуели, пожартувавши, що знайти нафту там надзвичайно просто: "Знаєте, як знайти нафту у Венесуелі? Подивіться на землю. Ось вона".