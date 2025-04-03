Фондовий ринок США обвалився через Трампа: гроші втрачають всі
- Президент США Дональд Трамп запровадив нові мита на імпортні товари, що призвело до суттєвого спаду американського фондового ринку.
- Акції компаній, таких як Nike, General Motors, Nvidia та Tesla, зазнали значного падіння через вплив цих тарифів.
Президент США Дональд Трамп оголосив масштабні тарифи на імпортні товари. Фондовий ринок США уже відерагував.
Як тарифи Трампа вплинули на фондовий ринок США
Американська біржа завершила торги у середу, 2 квітня, із суттєвим спадом. Обвал на ринку спровокував Дональд Трамп, який запровадив нові тарифи на імпортні товари, пише 24 Канал з посиланням на BBC.
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Для розуміння, Трамп ввів мінімальний тариф в 10% на весь імпорт до США. Але це далеко не все, оскільки він запровадив додаткові мита для 60 країн з найбільшим торговим дисбалансом. Зокрема, йдеться про такі країни:
- Європейський Союз – 20%;
- Японія – 24%
- Китай – 34%.
До теми! Американські компанії через мита, які запровадив Трампа імпортні товари з Канади, Мексики та Китаю на початку березня, втратили 3,6 трильйона доларів на біржі.
Акції компаній, які входять до Індексу S&P 500, впали майже на 1,5%. Тоді як Індекс Nasdaq 100 обвалився на 2%. За даними Bloomberg, вище згадані індекси впали на понад 3,5% та 4,5% відповідно. Інвесторів турбує вплив, який будуть мати мита, а також нестабільний характер їхнього оголошення адміністрацією Трампа.
Також у середу суттєво просіли акції компаній, які залежать від імпорту. Акції компанії Nike впали на 6%, а цінні папери виробника автомобілів General Motors втратили в ціні 3%. Значно просіли в ціні й акції технологічного гіганта Nvidia, яка є ключовим постачальником чипів у світі. Акції обвалилися приблизно на 5%, хоча протягом дня вони зростали в ціні. Це пов'язано з тим, що Трамп ввів мита на рівні 32% для Тайваню, де виробляють найбільше чипів у світі.
Крім того, тарифи Трампа вдарили й по компанії Ілона Маска, який інвестував в його перемогу на виборах понад 280 мільйонів доларів. Акції Tesla впали на 7%, за даними CNBC.