Наступний після Венесуели: Трамп хоче перекрити Ірану ключовий нафтовий шлях

Після загострення ситуації на Близькому Сході Дональд Трамп здивував новою заявою. Президент припустив, що США могли б "захопити іранську нафту".

Що може планувати Трамп?

Про це він розповів в інтерв'ю Financial Times у неділю, 29 березня. Йдеться про взяття під контроль ключового центру експорту сировини на острові Харк.

Трамп порівняв цей можливий крок із ситуацією у Венесуелі, де США планують контролювати нафтову галузь "безстроково" після захоплення лідера країни Ніколаса Мадуро в січні цьогоріч.

Чесно кажучи, мені найбільше хотілося б захопити нафту в Ірані, але деякі дурні люди в США кажуть: "Навіщо ти це робиш?" Але це ж дурні люди,

– розповів американський президент.

Ця заява пролунала на тлі кризи й зростання цін на нафту на понад 50% за місяць. Наприклад, уже вранці понеділка, 30 березня, вартість нафти марки Brent перевищила 116 доларів за барель, наблизившись до найвищого рівня з початку конфлікту.

США посилюють свою присутність у регіоні – Пентагон наказав розгорнути 10 тисяч військовослужбовців, підготовлених до захоплення та утримання територій. Частина з них уже прибула.

Щоправда, штурм експортного хабу Ірану буде ризикованим. Зокрема, цей крок збільшить ймовірність втрат серед американських солдатів, затягне війну та збільшить її вартість. Зі свого боку Трамп не вважає, що на острові Харк є "якась оборона". За його словами, захоплення могло б статися "дуже легко".

Можливо, ми захопимо Харк, а можливо, й ні. У нас є багато варіантів. Це також означатиме, що нам доведеться деякий час перебувати там (на острові – 24 Канал),

– пояснив президент.

Нагадаємо, конфлікт на Близькому Сході нещодавно загострився. У п'ятницю, 27 березня внаслідок атаки на авіабазу в Саудівській Аравії було поранено 12 американських військовослужбовців та пошкоджено літак E-3 Sentry вартістю 270 мільйонів доларів.

Незважаючи на погрози щодо нафти, Трамп наголосив, що непрямі переговори за посередництва пакистанських "посланців" просуваються успішно. Президент установив крайній термін до 6 квітня, аби Іран прийняв угоду про припинення війни.

