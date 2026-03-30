Что может планировать Трамп?

Об этом он рассказал в интервью Financial Times в воскресенье, 29 марта. Речь идет о взятии под контроль ключевого центра экспорта сырья на острове Харк.

Трамп сравнил этот возможный шаг с ситуацией в Венесуэле, где США планируют контролировать нефтяную отрасль "бессрочно" после захвата лидера страны Николаса Мадуро в январе этого года.

Честно говоря, мне больше всего хотелось бы захватить нефть в Иране, но некоторые глупые люди в США говорят: "Зачем ты это делаешь?" Но это же глупые люди,

– рассказал американский президент.

Это заявление прозвучало на фоне кризиса и роста цен на нефть более чем на 50% за месяц. Например, уже утром понедельника, 30 марта, стоимость нефти марки Brent превысила 116 долларов за баррель, приблизившись к самому высокому уровню с начала конфликта.

США усиливают свое присутствие в регионе – Пентагон приказал развернуть 10 тысяч военнослужащих, подготовленных к захвату и удержанию территорий. Часть из них уже прибыла.

Правда, штурм экспортного хаба Ирана будет рискованным. В частности, этот шаг увеличит вероятность потерь среди американских солдат, затянет войну и увеличит ее стоимость. Со своей стороны Трамп не считает, что на острове Харк есть "какая-то оборона". По его словам, захват мог бы произойти "очень легко".

Возможно, мы захватим Харк, а возможно, и нет. У нас есть много вариантов. Это также будет означать, что нам придется некоторое время находиться там (на острове – 24 Канал),

– пояснил президент.

Напомним, конфликт на Ближнем Востоке недавно обострился. В пятницу, 27 марта в результате атаки на авиабазу в Саудовской Аравии были ранены 12 американских военнослужащих и поврежден самолет E-3 Sentry стоимостью 270 миллионов долларов.

Несмотря на угрозы по нефти, Трамп отметил, что косвенные переговоры при посредничестве пакистанских "посланцев" продвигаются успешно. Президент установил крайний срок до 6 апреля, чтобы Иран принял соглашение о прекращении войны.

Что о войне говорят эксперты?