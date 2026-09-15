Яких втрат зазнали російські НПЗ

У вересні половина з шести найбільших російських НПЗ, які виробляють дизель, була змушена суттєво скоротити або повністю зупинити випуск через пошкодження внаслідок атак БпЛА. Такі розрахунки наводить Reuters на основі даних учасників ринку.

Йдеться про Омський, Кірішський, Нижньогородський ("НОРСІ"), Нижньокамський ("ТАНЕКО"), Волгоградський і Пермський НПЗ – разом на них припадає близько половини всього виробництва вищезгаданого пального в країні-агресорці.

Зокрема, підприємство в Кірішах зупинилося;

тоді як заводи у Волгограді та Кстово завантажені лише приблизно на чверть від номінальної потужності.

До слова, Україна вважає російські НПЗ законними військовими цілями. Масштаб кампанії підтверджують і дані Міжнародного енергетичного агентства – протягом перших восьми місяців 2026 року успішне ураження фіксували в середньому раз на три дні.

Чому Трамп спробував втрутитися

Ситуацію ускладнює війна в Ірані, яка вже підірвала глобальні постачання енергоресурсів. Водночас удари українських дронів скоротили випуск палива в Росії та змусили її обмежити експорт.

Наслідки відчувають навіть у США: середня ціна дизелю в країні вперше перевищила 6 доларів за галон. Таке подорожчання особливо небажане для Трампа напередодні проміжних виборів у листопаді, адже це пальне широко використовують вантажівки, потяги, судна та сільськогосподарська техніка.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Ба більше, американські фермери й без того перебувають під тиском – прибутковість у секторі скорочується четвертий рік поспіль на тлі посухи, високих виробничих витрат і наслідків торговельної політики Білого дому.