Що відомо про наслідки атаки

Унаслідок атаки дронів Рязанський НПЗ, що належить "Роснефті", повністю зупинив роботу, а ремонт може зайняти до кількох тижнів. Деталі для Reuters повідомили два джерела в галузі.

Зокрема, на підприємстві зупинилися дві основні установки первинного перероблення нафти:

пожежа спалахнула на CDU-6 , здатній переробляти 8 мільйонів тонн сировини на рік, або близько 160 тисяч барелів на добу, що дорівнює майже половині загальної потужності заводу;

, здатній переробляти 8 мільйонів тонн сировини на рік, або близько 160 тисяч барелів на добу, що дорівнює майже половині загальної потужності заводу; а також CDU-4, яка може переробляти ще 4 мільйони тонн "чорного золота" на рік.

Водночас третя важлива установка CDU-3 перебуває на ремонті ще з весни. Нагадаємо, раніше НПЗ неодноразово ставав ціллю українських БпЛА. Якраз після удару 15 травня відновлення тривало приблизно до середини липня, а 29 липня підприємство атакували знову, після чого воно простоювало ще два – три тижні.

Цікаво! Рязанський НПЗ постачає пальне до Москви. У 2024 році він переробив 13,1 мільйона тонн нафти – близько 4,9% від загального обсягу в Росії. Випускає бензин, дизель і мазут.

Де розташований Рязанський НПЗ: дивіться на карті

Що на це кажуть у країні-агресорці

Володимир Путін заявляв, що такими атаками Україна нібито намагається посіяти розбрат усередині Росії. Однак Кремль водночас визнає необхідність посилювати захист об'єктів і скорочувати строки ремонту пошкоджених заводів.

Окрім того, російський уряд продовжив заборону на експорт бензину, дизелю та авіаційного гасу. Також у країні-агресорці тимчасово дозволили виробляти й продавати пальне нижчих екологічних стандартів – "Євро-2", "Євро-3" та "Євро-4".

До слова, на тлі скорочення перероблення Москва водночас шукає нові можливості для постачання нафти за кордон. Зокрема, росіяни підписали рамкову угоду щодо створення стратегічного резерву у В'єтнамі, а також заявили про зацікавленість у налагодженні транзиту звідти до сусідніх країн.