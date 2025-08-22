Торгова війна у розпалі: як ЄС хоче знизити мита США на автомобілі
- ЄС домагається зниження мит США на європейські автомобілі з 27,5% до 15% і ретроспективного їх застосування з 1 серпня.
- США обіцяють знизити мита лише після прийняття ЄС необхідного законодавства.
Європейський союз має намір домогтися ретроспективного (заднім числом) застосування знижених мит США на експорт європейських автомобілів. Наразі мита на європейські автобілі складають 27,5%.
Як ЄС хоче знизити мита США?
Про намір домагатися застосування знижених мит США з 1 серпня заявив віцепрезидент Європейської комісії та глава зовнішньоторговельного відомства ЄС Марош Шефчович. Так він прокоментував деталі рамкової торговельної угоди, укладеної в липні між Брюсселем і Вашингтоном, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
У спільному документі вказано, що зниженні до 15% тарифи США будуть поширюватися на більшу частину імпорту з ЄС.
Там же перераховані зобов'язання, включаючи скасування ЄС мит на промислові товари зі Сполучених Штатів, а також надання американським морепродуктам і сільськогосподарській продукції преференційного доступу на європейський ринок.
Що обіцяють США?
Вашингтон, своєю чергою, пообіцяв знизити чинні мита на автомобілі та автозапчастини, які наразі складають 27,5%. Як зазначається, це суттєво підвищує витрати для європейських автовиробників.
Втім, у США обіцяють знизити мита лише після того, як ЄС прийме необхідне законодавство для вступу в силу обіцяних знижених мит на американські товари.
Важливо! Скасування або скорочення мит США на автомобілі та комплектуючі почнеться лише з першого дня місяця, коли відповідний закон ЄС набуде чинності.
Як тільки цей закон набуде чинності – не просто буде прийнятий, а саме запрацює, – ми зможемо надати це зниження. Обидві сторони вкрай зацікавлені в тому, щоб процес пішов якомога швидше,
– зазначив американський чиновник на умовах анонімності.
Шефчович підкреслив, що Європейська комісія має намір представити пропозиції до кінця місяця, що дозволить запустити механізм зниження мит з 1 серпня.
Що відомо про угоду США та ЄС?
Про торговельну угоду президент США Дональд Трамп і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен оголосили 27 липня. Лідери назвали її історичним кроком, а сам документ, може бути розширений й охопити нові сфери.
Примітно! В угоді між США та ЄС вказується, що з 1 вересня США будуть застосовувати тільки тарифи режиму найбільшого сприяння (нижче 15%) до імпорту ряду європейських товарів: літаків і їх запчастин, дженериків і фармінгредієнтів, хімічних прекурсорів і рідкісних природних ресурсів.
Документ також підтверджує намір ЄС закупити в США скраплений природний газ, нафту і продукцію атомної енергетики на суму 750 млрд доларів, а також додатково імпортувати американські чіпи для штучного інтелекту на 40 млрд доларів.
Європейські компанії, зі свого боку, планують інвестувати в стратегічні галузі США ще 600 млрд доларів до 2028 року.