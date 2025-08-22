Европейский союз намерен добиться ретроспективного (задним числом) применения сниженных пошлин США на экспорт европейских автомобилей. В настоящее время пошлины на европейские автобили составляют 27,5%.

Как ЕС хочет снизить пошлины США?

О намерении добиваться применения сниженных пошлин США с 1 августа заявил вице-президент Европейской комиссии и глава внешнеторгового ведомства ЕС Марош Шефчович. Так он прокомментировал детали рамочного торгового соглашения, заключенного в июле между Брюсселем и Вашингтоном, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

В совместном документе указано, что снижении до 15% тарифы США будут распространяться на большую часть импорта из ЕС.

Там же перечислены обязательства, включая отмену ЕС пошлин на промышленные товары из Соединенных Штатов, а также предоставление американским морепродуктам и сельскохозяйственной продукции преференциального доступа на европейский рынок.

Что обещают США?

Вашингтон, свою очередь, пообещал снизить действующие пошлины на автомобили и автозапчасти, которые сейчас составляют 27,5%. Как отмечается, это существенно повышает расходы для европейских автопроизводителей.

Впрочем, в США обещают снизить пошлины только после того, как ЕС примет необходимое законодательство для вступления в силу обещанных сниженных пошлин на американские товары.

Важно! Отмена или сокращение пошлин США на автомобили и комплектующие начнется только с первого дня месяца, когда соответствующий закон ЕС вступит в силу.

Как только этот закон вступит в силу – не просто будет принят, а именно заработает, – мы сможем предоставить это снижение. Обе стороны крайне заинтересованы в том, чтобы процесс пошел как можно быстрее,

– отметил американский чиновник на условиях анонимности.

Шефчович подчеркнул, что Европейская комиссия намерена представить предложения до конца месяца, что позволит запустить механизм снижения пошлин с 1 августа.

Что известно о соглашении США и ЕС?

О торговом соглашении президент США Дональд Трамп и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявили 27 июля. Лидеры назвали его историческим шагом, а сам документ, может быть расширен и охватить новые сферы.

Примечательно! В соглашении между США и ЕС указывается, что с 1 сентября США будут применять только тарифы режима наибольшего благоприятствования (ниже 15%) к импорту ряда европейских товаров: самолетов и их запчастей, дженериков и фармингредиентов, химических прекурсоров и редких природных ресурсов.

Документ также подтверждает намерение ЕС закупить в США сжиженный природный газ, нефть и продукцию атомной энергетики на сумму 750 млрд долларов, а также дополнительно импортировать американские чипы для искусственного интеллекта на 40 млрд долларов.

Европейские компании, со своей стороны, планируют инвестировать в стратегические отрасли США еще 600 млрд долларов до 2028 года.