Чому Victorinox хоче перенести виробництво у США?

Виробник легендарних швейцарських армійських ножів, компанія Victorinox, розглядає можливість перенесення частини виробництва до США. Таким чином у компанії хочуть знизити витрати, що пов'язані з новими американськими митами, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Швейцарія особливо постраждала від торгової політики Вашингтона за президентства Дональда Трампа, який на початку місяця підвищив тарифи на швейцарський імпорт до 39%. При цьому США залишаються основним ринком для швейцарської техніки, годинників і шоколаду.

Ми думаємо про те, щоб перенести окремі етапи обробки на завершальний етап виробничого ланцюжка безпосередньо в США, наприклад, фінальне полірування і пакування комерційних ножів. Це дозволить скоротити вартість товарів, що обкладаються митом, на 10-15%,

– зазначив генеральний директор компанії Карл Елзенер.

Victorinox, що випускає як професійні інструменти, так і знамениті кишенькові ножі, отримує близько 13% свого виторгу від продажів у Сполучених Штатах. Елзенер додав, що нові мита вводяться в складний для компанії момент.

Сильний швейцарський франк помітно знижує нашу конкурентоспроможність і прибутковість,

– підкреслив він.

При цьому гологова Victorinox також зазначив, що значні запаси на складах в США дозволяють компанії не відчувати дії нових тарифів до початку наступного року.

Поки ми будемо спостерігати за ситуацією і чекати її розвитку,

– сказав він.

Зростання невизначеності через торговельну політику Трампа посилило попит на швейцарський франк як надійний актив. Це призвело до зміцнення національної валюти та зробило швейцарські товари за кордоном дорожчими.