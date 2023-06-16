Франція посилює тиск на Брюссель

Країна просить аби ЄС назвала несправедливими перевагами Китаю в експортних секторах, таких як електромобілі. Проте союз обережно ставиться до ризику ініціювання тотального торгового конфлікту з Пекіном.

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Чи досягне Франція свого, стане головним питанням під час зустрічі лідерів ЄС на саміті цього місяця. Берлін та інші країни були вражені катастрофічною спробою Брюсселя використати торгові інструменти ЄС проти Пекіна у 2013 році. Тож, ймовірно, вони виступатимуть за більш обережний шлях, щоб не спровокувати Китай на введення контрзаходів проти промисловості ЄС.

Зауважте! Розслідування щодо електромобілів — не єдина претензія до Китаю, який вивчає головний спеціаліст Єврокомісії з правоохоронних органів у сфері торгівлі Деніс Редонне. Брюссель також розглядає свою першу справу згідно з новим міжнародним інструментом закупівель проти китайських медичних пристроїв.

Європейці побоюються, що Китай може використати щедру державну підтримку для випуску дуже дешевих транспортних засобів, які можуть заполонити ринок ЄС. Комісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон сказав, що він "дуже підтримує якнайшвидше відкриття розслідування демпінгу щодо електромобілів". Єврокомісія не дала жодних коментарів.

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