Франція посилює тиск на Брюссель
Країна просить аби ЄС назвала несправедливими перевагами Китаю в експортних секторах, таких як електромобілі. Проте союз обережно ставиться до ризику ініціювання тотального торгового конфлікту з Пекіном.
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Чи досягне Франція свого, стане головним питанням під час зустрічі лідерів ЄС на саміті цього місяця. Берлін та інші країни були вражені катастрофічною спробою Брюсселя використати торгові інструменти ЄС проти Пекіна у 2013 році. Тож, ймовірно, вони виступатимуть за більш обережний шлях, щоб не спровокувати Китай на введення контрзаходів проти промисловості ЄС.
Європейці побоюються, що Китай може використати щедру державну підтримку для випуску дуже дешевих транспортних засобів, які можуть заполонити ринок ЄС. Комісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон сказав, що він "дуже підтримує якнайшвидше відкриття розслідування демпінгу щодо електромобілів". Єврокомісія не дала жодних коментарів.
У якій валюті Пакистан заплатив за нафту з Росії
- Для Пакистану пільгова ціна на нафту важлива через складну економічну ситуацію в країні. Зокрема, йдеться про гостру проблему платіжного балансу. На тлі цього існує серйозна загроза дефолту за зовнішнім боргом.
- Додають, що обсяги міжнародних резервів, якими володіє центральний банк Пакистану, може вистачити на місяць контрольованого імпорту. Перше судно з російською нафтою прибула до порту Пакистану цієї неділі.
- За нафту Пакистан розрахувався у китайських юанях. Нагадаємо, що у березні 2023 року частка юаня у міжнародних розрахунках зросла та закриває п'ятірку валют за цим показником.