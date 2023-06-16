Франция усиливает давление на Брюссель
Страна просит, чтобы ЕС назвала несправедливыми преимуществами Китая в экспортных секторах, таких как электромобили. Тем не менее, союз осторожно относится к риску инициирования тотального торгового конфликта с Пекином.
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Достигнет ли Франция своего, станет главным вопросом во время встречи лидеров ЕС на саммите этого месяца. Берлин и другие страны были поражены катастрофической попыткой Брюсселя использовать торговые инструменты ЕС против Пекина в 2013 году. Так что, вероятно, они будут выступать за более осторожный путь, чтобы не спровоцировать Китай на введение контрмер против промышленности ЕС.
Европейцы опасаются, что Китай может использовать щедрую государственную поддержку для выпуска очень дешевых транспортных средств, которые могут пленить рынок ЕС. Комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сказал, что он "очень поддерживает скорейшее открытие расследования демпинга по электромобилям". Еврокомиссия не дала никаких комментариев.
В какой валюте Пакистан заплатил за нефть из России
- Для Пакистана льготная цена на нефть важна из-за сложной экономическую ситуацию в стране. В частности, речь идет об острой проблеме платежного баланса. На этом фоне существует серьезная угроза дефолта по внешнему долгу.
- Объемы международных резервов, которыми располагает центральный банк Пакистана, может хватить на месяц контролируемого импорта. Первое судно с российской нефтью прибыло в порт Пакистана в это воскресенье.
- По нефти Пакистан рассчитался в китайских юанях. Напомним, что в марте 2023 года доля юаня в международных расчетах выросла и закрывает пятерку валют по этому показателю.