Як пройшли переговори між США та Китаєм

У неділю, 11 травня, США та Китай завершили переговори на позитивній ноті. Зокрема, американські представники заявили про "угоду" щодо скорочення торгового дефіциту США. Тоді як китайська сторона повідомила про досягнення важливого консенсусу під час переговорів, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Нагадаємо, що переговори між США та Китаєм щодо тарифів та умов торгівлі пройшли 9 – 11 травня у Швейцарії. Це були перші переговори між країнами після початку торгової війни. Додамо, що усе почалося після так званого "дня визволення", коли Трамп оголосив масові мита для більшості країн світу.

США та Китай домовилися про ще один раунд переговорів. Крім того, країни повідомили, що погодили тимчасове зниження тарифів, які вони ввели один проти одного у квітні 2025 року, The New York Times. Для розуміння, США ввели мита на імпорт з Китаю на рівні 145%. У відповідь Китай підвищив тарифи до 125% на американські товари.

Зверніть увагу! Потужні економіки поставили тарифи на паузу на 90 днів. Ще одна домовленість між країнами – це двостороннє зниження мит: США зменшать тарифи на китайські товари до 30%, а Китай – до 10%.

Як відреагували фінансові ринки на торгові переговори США та Китаю

Фондові ринки США та Китаю уже відреагували на перші результати переговорів. Зокрема, Індекс фондової біржі Гонконгу зріс на 3%. Зростання зафіксували й на біржах США та Європи:

Індекс S&P 500, який включає компанії з найбільшою капіталізацією на ринку, зріс майже на 3%.

Акції на ринку Nasdaq подорожчали на 3,5%.

Позитивну динаміку фіксують й на європейському ринку. Індекс STOXX 600 зріс на 0,7% під час ранішніх торгів.

Важливо! Фінансові ринки з нетерпінням чекали на ознаки деескалації відносин між США та Китаєм. Адже запекле торгове протистояння між країнами уже призвело до порушення ланцюжків постачання, зростання цін та різних викликів для бізнесів.

Долар США зміцнив свої позиції щодо швейцарського франка та японської єни. Проте американська валюта впала стосовно китайського юаня і валют, чутливих до економіки Китаю, за даними Bloomberg.