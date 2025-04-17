Китай може втратити 800 мільярдів доларів через США: що відбувається

Торгова війна США та Китаю може мати чимало серйозних наслідків. Зокрема, Китай може зафіксувати шалені втрати, якщо події будуть розвиватися за "екстремальним сценарієм".

Скільки Китай може втратити через торгову війну з США

Якщо торгові війна між США та Китаєм дійде до "екстремального сценарію", то американські інвестори будуть вимушені масово продавати китайські акції. Йдеться про втрату Китаєм приблизно 800 мільярдів доларів, інформує 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Відомо, що близько 7% ринкової капіталізації американських депозитарних розписок (ADRs) китайських компаній належать американським установам. У разі погіршення відносин між Вашингтоном та Пекіном, вони, найімовірніше, не будуть мати можливості торгувати на гонконзькій біржі в Гонконгу.

Важливо! Глава JPMorgan Chase Джеймі Даймон висловив занепокоєння, що торгова війна, розпочата Дональдом Трампом, може нашкодити авторитету США у світі. За його словами, фінансові ринки можуть втратити довіру до США. Крім того, він закликав США та Китай до переговорів.

Зокрема, це означає, що інвестори втратять можливість купувати акції на одній із найбільших бірж Азії, якщо китайські компанії будуть вимушені покинути американську біржу. Річ у тому, що після останніх заяв міністра фінансів США Скотта Бессента знову виникли побоювання щодо примусового видалення компаній з Китаю з американських фондових бірж. Нагадаємо, що Бессент заявив, що "усі варіанти розглядаються" у перемовинах з Китаєм.

Аналітики наголошують, що високий рівень невизначеності на світовому торговому ринку стала однією з головних причин нестабільності на фондових біржах світу. Крім того, зростають побоювання щодо світової рецесії та розриву зв'язків між найбільшими економіками, зокрема, у галузях, які мають стратегічне значення.