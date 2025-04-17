Китай может потерять 800 миллиардов долларов из-за США: что происходит

Торговая война США и Китая может иметь немало серьезных последствий. В частности, Китай может зафиксировать огромные потери, если события будут развиваться по "экстремальному сценарию".

Сколько Китай может потерять из-за торговой войны с США

Если торговые война между США и Китаем дойдет до "экстремального сценария", то американские инвесторы будут вынуждены массово продавать китайские акции. Речь идет о потере Китаем примерно 800 миллиардов долларов, информирует 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Известно, что около 7% рыночной капитализации американских депозитарных расписок (ADRs) китайских компаний принадлежат американским учреждениям. В случае ухудшения отношений между Вашингтоном и Пекином, они, вероятнее всего, не будут иметь возможности торговать на гонконгской бирже в Гонконге.

Важно! Глава JPMorgan Chase Джейми Даймон выразил обеспокоенность, что торговая война, начатая Дональдом Трампом, может навредить авторитету США в мире. По его словам, финансовые рынки могут лишиться доверия к США. Кроме того, он призвал США и Китай к переговорам.

В частности, это означает, что инвесторы потеряют возможность покупать акции на одной из крупнейших бирж Азии, если китайские компании будут вынуждены покинуть американскую биржу. Дело в том, что после последних заявлений министра финансов США Скотта Бессента снова возникли опасения относительно принудительного удаления компаний из Китая с американских фондовых бирж. Напомним, что Бессент заявил, что "все варианты рассматриваются" в переговорах с Китаем.

Аналитики отмечают, что высокий уровень неопределенности на мировом торговом рынке стала одной из главных причин нестабильности на фондовых биржах мира. Кроме того, растут опасения относительно мировой рецессии и разрыва связей между крупнейшими экономиками, в частности, в отраслях, которые имеют стратегическое значение.