Глава потужного банку в США зробив важливу заяву

Очільник JPMorgan Chase Джеймі Даймон заявив, що торгова війна, яку розв'язав Дональд Трамп, може нашкодити авториту США у світі. Про це пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Зокрема, банкір вважає, що фінансові ринки можуть втратити довіру до США, які є найбільшою економікою у світі. Даймон додав, що є декілька причин, чому США залишаються надійним притулком:

Економічне процвітання;

Верховенство права;

Економічна та військова могутність.

Важливо! Президент США Дональд Трамп запровадив масштабні мита на імпорт 2 квітня 2025 року. Він назвав цю дату "днем визволення".

За його словами, економічна перевага США може опинитися під загрозою, а головна загроза – це намагання Дональда Трампа змінити світову торгівлю. Даймон наголосив, що невизначеність лише ускладнює ситуацію.

Джеймі Даймон Очільник JPMorgan Chase Тому ви будете читати про це без зупинки, поки, сподіваюся, ці мита і торгові війни не вщухнуть і не припиняться, щоб люди могли сказати: "Я можу покластися на Америку".

Він закликав США та Китай до переговорів. На його думку, наразі найбільші економіки світу навряд чи мають якусь взаємодію. Він наголосив, що Вашингтон та Пекін не мають чекати рік, а можуть змінити ситуацію вже завтра.

Важливо! США заявили, що може підвищити мита на товари з Китаю до 245%. Наразі тарифи на китайські товари становлять 145%, інформує сайт Білого дому.

Нагадаємо, що Даймон – це одна із найвпливовіших людей на Волл-стріт. Зокрема, минулого тижня, коли Трамп заявив про призупинення більшості тарифів, він цитував саме попередження очільника JPMorgan Chase, що його політика може спровокувати рецесію.