Світові ціни на нафту на сьогодні

У четвер, 17 квітня, топові бренди нафти продовжують зростати в ціні. На ринок нафти впливає фактор пропозиції, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Нагадаємо, США запровадили нові санкції проти Ірану. Обмеження стосуються експорту іранської нафти, а також її покупців в Китаї. Через це виникають питання щодо обсягів пропозиції нафти на ринку. Водночас деякі члени ОПЕК обіцяють скоротити видобуток нафти ще більше, аби компенсувати ігнорування квот раніше.

Зверніть увагу! ОПЕК оприлюднила новий прогноз для світового попиту на нафту. Нафтовий картель очікує зменшення попиту на чорне золото до кінця 2025 року. Тоді як у США прогнозують, що попит на нафту у світі у 2025 році буде зростати найповільнішими темпами за 5 років.

Скільки коштує нафта сьогодні

Ціна нафти Brent зросла на 55 центів або на 0,8%. Марка нафти торгується на рівні 66,40 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate додала в ціні 66 центів або 1,1%. Ціна американської нафти зросла на 63,13 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: