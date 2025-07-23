Що передбачає торговельна угода США та Японії?

Торговельна угода з Японією передбачає введення 15-відсоткових мит на імпорт з Японії, включаючи автомобілі. Крім того, буде створений інвестиційний фонд обсягом 550 мільярдів доларів для вкладень в американську економіку, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Трамп вирішив вивести США з ЮНЕСКО, – The New York Post

В рамках угоди Японія погодилася приймати легкові та вантажні автомобілі, вироблені відповідно до американських стандартів безпеки, без пред'явлення додаткових вимог. Ще одним елементом угоди стало інвестиційне зобов'язання Японії на суму 550 мільярдів доларів.

Цікаво! За словами високопоставленого представника адміністрації США, структура угоди нагадує суверенний фонд, інвестиціями з якого президент Трамп міг би керувати особисто, спрямовуючи кошти в американську економіку.

Крім того, Японія погодилася придбати 100 літаків компанії Boeing, збільшити закупівлі рису на 75%, а також закупити сільськогосподарську та іншу продукцію на суму 8 мільярдів доларів.

Також повідомляється, що витрати Японії на оборонні контракти з американськими компаніями зростуть з 14 до 17 мільярдів доларів на рік.

Важливо! Також Японія візьме участь у проєкті будівництва газопроводу СПГ на Алясці. Це раніше заморожений проєкт вартістю 44 мільярди доларів, призначений для експорту природного газу зі штату на міжнародні ринки.

Як на угоду відреагували автовиробники?

Акції японських і південнокорейських автовиробників різко зросли. Цінні папери Toyota, найбільшого автовиробника у світі за обсягом продажів, зросли більш ніж на 14%, а акції компанії Honda – більш ніж на 11%.

Важливо! Потенційне зниження тарифів з 27,5% значно полегшить становище ключової галузі японської економіки на американському ринку.

Південнокорейські автоконцерни також показали зростання на тлі сподівань, що Сеул зможе домогтися подібних умов. Акції Hyundai Motor додали понад 7%, а цінні папери Kia зросли більш ніж на 8%.

Як на угоду відреагували долар та єна?

На тлі торгових новин єна зміцнилася до найвищого рівня з 11 липня, досягнувши позначки 146,20 за долар.

Очевидно, що на ринку зараз переважає помірно м'яка позиція щодо долара США, і це відбивається, зокрема, на ринку облігацій,

– зазначив ринковий стратег Moomoo Australia Майкл Маккарті.

Індекс долара, що відображає курс американської валюти щодо основних світових валют, склав 97,48 після триденного зниження і зупинився поблизу мінімального значення з 10 липня.