Что предусматривает торговое соглашение США и Японии?

Торговая сделка с Японией предусматривает введение 15-процентных пошлин на импорт из Японии, включая автомобили. Кроме того, будет создан инвестиционный фонд объемом 550 миллиардов долларов для вложений в американскую экономику, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Трамп решил вывести США из ЮНЕСКО, – The New York Post

В рамках соглашения Япония согласилась принимать легковые и грузовые автомобили, произведенные в соответствии с американскими стандартами безопасности, без предъявления дополнительных требований. Еще одним элементом соглашения стало инвестиционное обязательство Японии на сумму 550 миллиардов долларов.

Интересно! По словам высокопоставленного представителя администрации США, структура сделки напоминает суверенный фонд, инвестициями из которого президент Трамп мог бы управлять лично, направляя средства в американскую экономику.

Кроме того, Япония согласилась приобрести 100 самолетов компании Boeing, увеличить закупки риса на 75%, а также закупить сельскохозяйственную и другую продукцию на сумму 8 миллиардов долларов.

Также сообщается, что расходы Японии на оборонные контракты с американскими компаниями вырастут с 14 до 17 миллиардов долларов в год.

Важно! Также Япония примет участие в проекте строительства газопровода СПГ на Аляске. Это ранее замороженный проект стоимостью 44 миллиарда долларов, предназначен для экспорта природного газа из штата на международные рынки.

Как на сделку отреагировали автопроизводители?

Акции японских и южнокорейских автопроизводителей резко выросли. Ценные бумаги Toyota, крупнейшего автопроизводителя в мире по объему продаж, выросли более чем на 14%, а акции компании Honda – более чем на 11%.

Важно! Потенциальное снижение тарифов с 27,5% значительно облегчит положение ключевой отрасли японской экономики на американском рынке.

Южнокорейские автоконцерны также показали рост на фоне надежд, что Сеул сможет добиться подобных условий. Акции Hyundai Motor прибавили более 7%, а ценные бумаги Kia выросли более чем на 8%.

Как на сделку отреагировали доллар и иена?

На фоне торговых новостей иена укрепилась до самого высокого уровня с 11 июля, достигнув отметки 146,20 за доллар.

Очевидно, что на рынке сейчас преобладает умеренно мягкая позиция по доллару США, и это отражается, в частности, на рынке облигаций,

– отметил рыночный стратег Moomoo Australia Майкл Маккарти.

Индекс доллара, отражающий курс американской валюты относительно основных мировых валют, составил 97,48 после трехдневного снижения и остановился вблизи минимального значения с 10 июля.