Що відомо про акції OpenAI?

OpenAI може подати документи до Комісії з цінних паперів США вже незабаром. Імовірно, це відбудеться у другій половині 2026 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Зверніть увагу! Офіційний вихід на біржу, імовірно, відбудеться у 2027 році.

Як повідомляють джерела, для реалізації цього проєкту може бути залучено не менш як 60 мільярдів доларів інвестицій. Проте це не кінцева ціна. Усе залежить від темпів зростання бізнесу.

Водночас представники OpenAI кажуть, що IPO не їх пріоритетний проєкт. Компанія прагне розвивати штучний інтелект і побудувати стійкий бізнес.

Підготовка до IPO сигналізує про нову необхідність для розробника ChatGPT вийти на публічні ринки зараз, коли завершено складну реструктуризацію, яка зменшує його залежність від Microsoft,

– повідомляє видання.

Зауважимо, що зараз компанія контролюється некомерційним фондом OpenAI Foundation. Він володіє 26% акцій OpenAI Group. Щобільше, за даними Reuters, цей фонд може отримати більшу частку, якщо будуть досягнуті певні фінансові цілі.

Що потрібно знати про OpenAI зараз?