Чому у Тегерані призупинили біржові торги

Тегеранська біржа тимчасово припинила роботу за рішенням Вищої ради — її керівного органу. Причиною стало занепокоєння через можливу дестабілізацію ринку на тлі загострення військової конфронтації з Ізраїлем, пише 24 Канал за посиланням Tasnim.

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Як зазначається, про рішення повідомила прессекретар іранського уряду Фатеме Мохаджерані. Мохаджерані додала, що рішення про припинення біржових торгів спрямоване на захист державних інвестицій.

Важливо! Іранські фінансові ринки будуть залишатися закритими до стабілізації ситуації.