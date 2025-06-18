Какие цены на нефть

Во вторник, 17 июня, цена Brent превысила 76 долларов за баррель, а нефть марки WTI торговалась около 75 долларов. Это составило максимальный показатель за почти пять месяцев, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Что заставляет расти цены на нефть

Стоимость нефти растет на фоне израильских ударов по Ирану и опасений, что к конфликту может подключиться США. Так, президент Дональд Трамп в соцсетях потребовал от Ирана "безусловной капитуляции" и пригрозил возможным ударом по лидеру страны - аятолле Али Хаменеи. Это произошло накануне встречи президента США со своей командой по нацбезопасности.

График роста цен на нефть / Bloomberg

При этом, инфраструктура Ирана по экспорту сырой нефти пока не пострадала, а последствия войны пока влияют в основном на судоходство.

Важно! На Ближнем Востоке производится около трети мировой нефти, и более масштабный конфликт может привести к еще большему росту цен.

На сколько могут вырасти цены на нефть

Наибольшие опасения на нефтяном рынке связаны с Ормузским проливом. Хотя пока нет признаков того, что Тегеран пытается перекрыть судоходство через этот узкий водный путь у входа в Персидский залив, такая вероятность существует. Через Ормузский пролив проходит около пятой части мировой добычи нефти, включая поставки из Саудовской Аравии.

Требование Трампа о "безусловной капитуляции" Ирана и угрозы в адрес его верховного лидера сигнализируют о том, что дипломатия невозможна. Худший сценарий – блокада Ормуза – может резко поднять цены,

– заявила главный инвестиционный стратег Saxo Markets Ltd в Сингапуре Чару Чанана.

По мнению экспертов, стоимость нефти может превысить 80 долларов за баррель на фоне сообщений о вмешательстве США в конфликт на ближнем востоке. График цен на фьючерсы показывает, что рынок становится более напряженным, и участники ожидают дефицит нефти.