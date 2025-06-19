Почему в Тегеране приостановили биржевые торги

Тегеранская биржа временно прекратила работу по решению Высшего совета – ее руководящего органа. Причиной стало беспокойство из-за возможной дестабилизации рынка на фоне обострения военной конфронтации с Израилем, пишет 24 Канал по ссылке Tasnim.

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Как отмечается, о решении сообщила пресс-секретарь иранского правительства Фатеме Мохаджерани. Мохаджерани добавила, что решение о прекращении биржевых торгов направлено на защиту государственных инвестиций.

Важно! Иранские финансовые рынки будут оставаться закрытыми до стабилизации ситуации.