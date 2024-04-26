За перші три місяці поточного року компанія Alphabet зафіксувала зростання як виторгу, так і чистого прибутку. Техгігант також оголосив про перші у своїй історії дивіденди.

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Як материнська компанія Google завершила перший квартал 2024 року

Загалом Alphabet у першому кварталі рок отримала у виторгу 80,54 мільярда доларів. Це на понад 10 мільярдів доларів більше, ніж компанія заробила за аналогічний період роком раніше.

Чистий прибуток американської корпорації склав 23,66 мільярда доларів. У порівнянні з попереднім роком, цей показник зріс на 8,61 мільярда доларів з 15,05 мільярда доларів. Прибуток у розрахунку на одну акцію склав 1,89 долара.

До теми! Компанія Alphabet завершила перший квартал 2024 року з кращими показниками, ніж очікували, інформує видання CNBC.

Чому Alphabet почне виплачувати дивіденди

Компанія Alphabet також оголосила про виплату перших в історії квартальних дивідендів у розмірі 20 центів на акцію. Це планують зробити 17 червня. До цього кроку корпорацію підштовхнуло лютневе рішення компанії Meta, яку створив Марк Цукерберг, про виплату перших дивідендів.

Крім того, техгігант погодив додатковий викуп власних акцій класів, А та С. Материнська компанія Google має на меті викупити цінні папери на 70 мільярдів доларів.

Що таке дивіденди Це частина прибутку, яку виплачують учасникам/акціонерам підприємства згідно з їхньою часткою в статутному капіталі компанії. Іншими словами, дивіденди – це винагорода, яку отримує тримач відповідних акцій.

Техгігант встановив новий рекорд

Після публікації квартального звіту акції компанії Alphabet подорожчали майже на 16%. Завдяки цьому капіталізація корпорації зросла на 300 мільярдів, перетнувши позначку у 2 трильйони доларів. Тож, материнська компанія Google досягнула свого історичного максимуму за рівнем капіталізації на ринку.

На момент створення цього матеріалу, цінні папери Alphabet торгуються на рівні 158 доларів за штуку. Цінні папери подешевшали майже на 2%. Тоді як поточна ринкова капіталізація техгіганта становить 1,95 трильйона доларів, згідно з даними GlobalRanking. Alphabet наразі входить до першої п'ятірки найдорожчих компаній світу, займаючи 4 сходинку.