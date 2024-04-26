За первые три месяца текущего года компания Alphabet зафиксировала рост как выручки, так и чистой прибыли. Техгигант также объявил о первых в своей истории дивидендах.

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В общем Alphabet в первом квартале года получила в выручке 80,54 миллиарда долларов. Это более чем на 10 миллиардов долларов больше, чем компания заработала за аналогичный период годом ранее.

Чистая прибыль американской корпорации составила 23,66 миллиарда долларов. По сравнению с предыдущим годом, этот показатель вырос на 8,61 миллиарда долларов с 15,05 миллиарда долларов. Прибыль в расчете на одну акцию составила 1,89 доллара.

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Почему Alphabet начнет выплачивать дивиденды

Компания Alphabet также объявила о выплате первых в истории квартальных дивидендов в размере 20 центов на акцию. Это планируют сделать 17 июня. К этому шагу корпорацию подтолкнуло февральское решение компании Meta, которую создал Марк Цукерберг, о выплате первых дивидендов.

Кроме того, техгигант согласовал дополнительный выкуп собственных акций классов, А и С. Материнская компания Google имеет целью выкупить ценные бумаги на 70 миллиардов долларов.

Что такое дивиденды Это часть прибыли, которую выплачивают участникам/акционерам предприятия согласно их доле в уставном капитале компании. Другими словами, дивиденды – это вознаграждение, которое получает держатель соответствующих акций.

Техгигант установил новый рекорд

После публикации квартального отчета акции компании Alphabet подорожали почти на 16%. Благодаря этому капитализация корпорации выросла на 300 миллиардов, пересекая отметку в 2 триллиона долларов. Поэтому, материнская компания Google достигла своего исторического максимума по уровню капитализации на рынке.

На момент создания этого материала, ценные бумаги Alphabet торгуются на уровне 158 долларов за штуку. Ценные бумаги подешевели почти на 2%. Тогда как текущая рыночная капитализация техгиганта составляет 1,95 триллиона долларов, согласно данным GlobalRanking. Alphabet сейчас входит в первую пятерку самых дорогих компаний мира, занимая 4 место.