Як Ортега стала знаменитою?

Ортега народилася у 2002 році й почала акторську кар'єру у віці дев'яти років, знявшись у рекламному ролику зубної пасти Colgate. Згодом її можна було побачити в таких серіалах, як "Незаймана Джейн" і "Застрягла в середині" від Disney, пише 24 Канал з посиланням на Marca.

Однак справжній прорив у її кар'єрі стався завдяки Netflix-серіалу "Венздей". Її оригінальне втілення образу Венздей Аддамс підкорило як глядачів, так і критиків, а сам серіал очолив рейтинги переглядів на платформі.

На чому заробляє Дженна Ортега?

Крім роботи на телебаченні, Ортега активно знімається в кіно. У її фільмографії — такі популярні проєкти, як "Крик 6", "X", "Наслідки" і "Бітлджюс Бітлджюс". Ці ролі принесли їй солідні гонорари та помітно збільшили статки зірки.

Цікаво! У 2021 році вона Дженна Ортега випустила книгу It's All Love: Reflections for Your Heart & Soul.

Акторська діяльність – не єдине джерело доходу Ортеги. Вона співпрацює з великими брендами, включаючи Neutrogena, Adidas і Prada, завдяки чому стала впливовою фігурою у світі моди та реклами.

Які статки Дженни Ортеги?

За різними оцінками, статки Дженни Ортеги становлять близько 5 мільйонів доларів. Очікується, що у 2025 році її доходи значно зростуть – вона стане виконавчим продюсером другого сезону "Венздей".