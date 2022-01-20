На тлі економічної кризи: Ердоган зустрівся з лідером Сальвадору, який підтримує біткойн

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрівся зі своїм колегою з Сальвадору. Цікаво, що це перша країна у світі, яка визнала біткойн офіційним засобом платежу.

Водночас центральний банк Туреччини відмовився підвищувати процентні ставки, що, ймовірно, мало допоможе зупинити валютну кризу в країні.

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Зустріч лідерів Туреччини та Сальвадору

Останні кілька років влада Туреччини критично ставилася до криптовалют, проте аналітики очікують, що лідер Сальвадору Наїб Букеле під час цієї зустрічі виступить "за" використання цифрових грошей. Особливо, якщо врахувати, що глави держав зустрілися у досить непростий період для економіки Туреччини. Минулого року турецька ліра обвалилася на 40% щодо долара.

Ердоган є прихильником непопулярної стратегії стимулювання економічного зростання, яка полягає у зниженні процентної ставки. Політик звільнив майже всіх високопоставлених турецьких чиновників, які виступали проти цієї ідеї. Зниження ставок минулого року сприяло розвитку інфляції. На фоні цього жителі Туреччини почали звертати все більше уваги на цифрові гроші, пише BusinessHala. Пізніше влада країни взагалі заборонила платежі з використанням цифрових валют.

Зустріч лідерів Туреччини та Сальвадору / Фото Getty Images

: Наїб Букеле прибув до Туреччини з офіційним візитом. Президенти провели двосторонню зустріч в Анкарі ввечері 20 січня, а пізніше вони провели переговори за участю своїх делегацій. Головна ціль – обговорити шляхи покращення двосторонніх політичних, економічних та соціальних зв'язків, пише Daily News.

Натомість Сальвадор обрав інший шлях та визнав біткойн офіційним засобом платежу на рівні з доларом США. Президент Наїб Букеле є одним із найяскравіших прихильників цифрової монети. Центральноамериканська країна планує випустити облігації, забезпечені біткойнами, на 1 мільярд доларів.

Турки та іноземні інвестори уважно стежать за перебігом подій і чи не означає ця зустріч зміну у поглядах Туреччини стосовно криптовалют навіть попри недавній обвал біткойна. Зокрема, консультант турецької біржі криптовалют Paribu Туран Серт вважає, що лідер Сальвадору дуже ймовірно підніме це питання на зустрічі. Проте, на його думку, це навряд чи сильно вплине на думку турецької адміністрації.