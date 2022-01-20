В то же время, центральный банк Турции отказался повышать процентные ставки, что, вероятно, мало поможет остановить валютный кризис в стране.

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Встреча лидеров Турции и Сальвадора

Последние несколько лет власти Турции критически относились к криптовалютам, однако аналитики ожидают, что лидер Сальвадора Найиб Букеле во время этой встречи выступит "за" использование цифровых денег. Особенно если учесть, что главы государств встретились в достаточно непростой период для экономики Турции. В прошлом году турецкая лира обвалилась на 40% по отношению к доллару.

Эрдоган является сторонником непопулярной стратегии стимулирования экономического роста, заключающейся в снижении процентной ставки. Политик уволил почти всех высокопоставленных турецких чиновников, выступавших против этой идеи. Снижение ставок в прошлом году способствовало развитию инфляции. На фоне этого жители Турции стали обращать все больше внимания на цифровые деньги, пишет BusinessHala. Позже власти страны вообще запретили платежи с использованием цифровых валют.

Встреча лидеров Турции и Сальвадора / Фото Getty Images

К теме: Найиб Букеле прибыл в Турцию с официальным визитом. Президенты провели двустороннюю встречу в Анкаре вечером 20 января, а позже провели переговоры с участием своих делегаций. Главная цель – обсудить пути улучшения двусторонних политических, экономических и социальных связей, пишет Daily News.

Сальвадор выбрал другой путь и признал биткоин официальным средством платежа на уровне с долларом США. Президент Найиб Букеле является одним из самых ярких поклонников цифровой монеты. Центрально американская страна планирует выпустить облигации, обеспеченные биткоинами, на 1 миллиард долларов.