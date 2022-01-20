В то же время, центральный банк Турции отказался повышать процентные ставки, что, вероятно, мало поможет остановить валютный кризис в стране.
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Встреча лидеров Турции и Сальвадора
Последние несколько лет власти Турции критически относились к криптовалютам, однако аналитики ожидают, что лидер Сальвадора Найиб Букеле во время этой встречи выступит "за" использование цифровых денег. Особенно если учесть, что главы государств встретились в достаточно непростой период для экономики Турции. В прошлом году турецкая лира обвалилась на 40% по отношению к доллару.
Эрдоган является сторонником непопулярной стратегии стимулирования экономического роста, заключающейся в снижении процентной ставки. Политик уволил почти всех высокопоставленных турецких чиновников, выступавших против этой идеи. Снижение ставок в прошлом году способствовало развитию инфляции. На фоне этого жители Турции стали обращать все больше внимания на цифровые деньги, пишет BusinessHala. Позже власти страны вообще запретили платежи с использованием цифровых валют.
Встреча лидеров Турции и Сальвадора / Фото Getty Images
Сальвадор выбрал другой путь и признал биткоин официальным средством платежа на уровне с долларом США. Президент Найиб Букеле является одним из самых ярких поклонников цифровой монеты. Центрально американская страна планирует выпустить облигации, обеспеченные биткоинами, на 1 миллиард долларов.
Турки и иностранные инвесторы внимательно следят за ходом событий и не означает ли эта встреча смену во взглядах Турции по поводу криптовалют даже несмотря на недавний обвал биткоина. В частности, консультант турецкой биржи криптовалют Paribu Туран Серт считает, что лидер Сальвадора очень вероятно поднимет этот вопрос на встрече. Однако, по его мнению, это вряд ли повлияет на мнение турецкой администрации.