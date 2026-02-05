Що відомо про тіньовий флот Росії зараз?

У 2025 році Росії вдалося залучити до торгівлі нафтою понад 120 суден, повідомив Володимир Зеленський, спираючи на дані зовнішньої розвідки України.

Читайте також Кремль йде в ва-банк: за скільки продається нафта з Росії насправді

Володимир Зеленський Президент України Тільки впродовж 2025 року Росія залучила до торгівлі нафтою більш ніж 122 судна під управлінням європейських юридичних власників та операторів. Це значна частина танкерного флоту Росії.

Зеленський наголосив, що Європа має бути більш активною у тому, аби протидіяти російському танкерному флоту. Водночас президент України подякував партнерам, які уже зараз готові до рішучих дій.

Дякую всім партнерам, які саме так це бачать і які готові посилювати законодавство, щоб блокувати танкери й щоб конфіскувати російську нафту. Ми будемо працювати заради цього у двосторонньому форматі. Попереду активна дипломатична робота,

– каже президент України.

Також Зеленський вказав, що партнери мають продовжувати допомагати Україні. Лише так вдасться досягти результату, повідомляє Офіс Президента.

Що відомо про тіньовий флот Росії?