Які знижки Москва надає Індії на нафту?

Наразі флагманська російська нафта марки Urals пропонується на більш як 10 доларів за барель дешевше, ніж Brent, повідомляє Bloomberg.

При чому, в цю суму включена доставка та інші витрати.

За даними аналітичної компанії Argus, яка оцінює знижки приблизно в 11 доларів за барель, до 22 січня цей показник становив 9,15 долара. Поточна знижка також щонайменше втричі перевищує рівень, який трейдери називали до того, як США запровадили санкції проти російських виробників ПАТ "Роснефть" та ПАТ "Лукойл".

– наголошує видання.

Нагадаємо, санкції проти "Роснефті" та "Лукойла" США ввели ще восени 2025 року. Завдяки цьому рішенню, Трамп прагнув спонукати Путіна до переговорів.

Знижки на нафту можуть змінюватись, залежно від умов оплати.

Додаткове занепокоєння у Кремля виникає через переговори між США та Індією. Річ у тім, що Трамп домовився з індійським прем'єр-міністром про певні зміни:

США знижують тарифи для Індії;

а Індія скорочує закупівлі російської нафти і натомість обирає – венесуельську та американську, повідомляє Reuters.

Індія навряд чи повністю відмовиться від російської нафти найближчим часом. За даними аналітичної компанії Kpler, імпорт, як очікується, залишатиметься загалом стабільним у діапазоні від 1,1 до 1,3 мільйона барелів на день протягом першого кварталу та на початку наступного.

– йдеться у повідомленні видання.

Як США тиснуть на Індію через російську нафту?