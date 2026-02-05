Что известно о теневом флоте России сейчас?

В 2025 году России удалось привлечь к торговле нефтью более 120 судов, сообщил Владимир Зеленский, опираясь на данные внешней разведки Украины.

Владимир Зеленский Президент Украины Только в течение 2025 года Россия привлекла к торговле нефтью более чем 122 судна под управлением европейских юридических владельцев и операторов. Это значительная часть танкерного флота России.

Зеленский отметил, что Европа должна быть более активной в том, чтобы противодействовать российскому танкерному флоту. В то же время президент Украины поблагодарил партнеров, которые уже сейчас готовы к решительным действиям.

Спасибо всем партнерам, которые именно так это видят и которые готовы усиливать законодательство, чтобы блокировать танкеры и чтобы конфисковать российскую нефть. Мы будем работать ради этого в двустороннем формате. Впереди активная дипломатическая работа,

– говорит президент Украины.

Также Зеленский указал, что партнеры должны продолжать помогать Украине. Только так удастся достичь результата, сообщает Офис Президента.

Что известно о теневом флоте России?