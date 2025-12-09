Что известно о теневом флоте России сейчас?

92 судна из более ста являются ядром теневого флота. 77 танкеров из них – под санкциями, а еще 15 – нет, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

Еще 31 судно не входит в ядро:

10 из этих танкеров под санкциями;

а еще 21 – нет.

В ноябре 2025 экспорт российской нефти сократился, он достиг – 14 миллионов тонн. Для понимания, это примерно 101,8 миллиона баррелей.

Показатель за ноябрь примерно на 2 миллиона тонн меньше:

больше всего сократились поставки в Индию, Китай и Турцию, туда экспорт в целом сократился почти на 4,6 миллиона тонн;

по другим направлениям – на почти 0,7 миллиона тонн.

2025 год стал первым с начала войны, когда добыча и переработка российской нефти демонстрируют устойчивое падение. Бюджет России недополучает не менее 37 миллиардов долларов нефтегазовых доходов, тогда как российские нефтяные компании и энергетический сектор теряют дополнительные десятки миллиардов долларов,

– отмечает разведка.

Как санкции повлияли на теневой флот России?

В первый месяц действия санкций США и ЕС против "Роснефти" и "Лукойла", можно было заметить ощутимые изменения. Например, в Китай поставки сократились так:

с 23 октября по 21 ноября они в целом уменьшились с 41,7 до 37,2 миллиона баррелей;

одновременно среднесуточный импорт из России в Китай снизился с 1,39 до 1,24 миллиона баррелей;

доля российского продукта в китайском импорте сократилась с 14,7% до 11,2%.

Интересно! В течение декабря ожидается только по 3 рейса от "Лукойла" и "Роснефти". А вот еще в 2024 году ситуация была диаметрально иная. В прошлом году Китай увеличил импорт нефти из России на 1,3% в годовом исчислении, сообщает российское издание "ТАСС".

Китай оперативно перекрыл дефицит за счет поставщиков с Ближнего Востока и Африки, в частности Саудовской Аравии, Омана и Анголы. За месяц эти страны вытеснили Россию с позиции крупнейшего поставщика, опустив ее на 2 место,

– сообщает разведка.

Что влияет на доходы России от реализации нефти?

США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла". Благодаря этим ограничениям Трамп хотел побудить Путина к миру. Однако российский лидер назвал эти ограничения незначительными и теми, которые не повлияют на ситуацию.

К санкциям США присоединились и другие страны Речь, в частности, о ЕС и Великобритании.

Обратите внимание! Доходы России от нефти и газа в ноябре 2025 упали более чем на 30%.